Мне нужен Кличко: непобедимый чемпион мира передал привет украинцу

Непобедимый чемпион мира британец Энтони Джошуа видит легендарного Владимира Кличко своим тренером. Супертяж восхитился карьерой нашего боксера и отметил, что будет рад перенять его опыт.

"Если Кличко передаст мне хотя бы немного своих знаний, то это подтолкнет меня к лучшему. Мозг Кличко похож на боксерскую энциклопедию. Определенно он нужен в моем углу. Я его очень уважаю. Всегда буду смотреть на Кличко, как на самого лучшего, хотя и побил его. Потому что с точки зрения карьеры он сделал намного больше, чем я. Всегда буду снимать перед ним шляпу", – сказал Джошуа в комментарии Sky Sports.

Как сообщал "Обозреватель", Владимир Кличко объяснил свой отказ от проведения матча-реванша с Энтони Джошуа.