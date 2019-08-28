"Люди начинают ломаться": Гвоздик рассказал о бое с россиянином

Чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о своем будущем сопернике - россиянине Артуре Бетербиеве, с которым он проведет титульный бой 17 октября в США.

Александр Гвоздик

"Это очень серьезный спортсмен. Очень опытный. Чемпион мира в любителях, что уже немало и говорит само за себя. Чемпион мира в профессионалах. Очень силен физически. Бьющий. Поэтому этот бой будет очень серьезным. Какой у меня план? Наносить удары и не пропускать удары. Заставлять его промахиваться и выиграть этот поединок", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Отвечая на вопрос о том, что будет наиболее сложным в бою с россиянином, Гвоздик отметил, что мощь - основной козырь Бетербиева.

"Надо быть готовым к его натиску. Он реальный боксер. Это не космонавт, не супермен. Мне кажется, люди начинают ломаться под его натиском. Принимать его удары на блок, я думаю, не очень интересно. Задача - не пропускать удары. Похожая задача была со Стивенсоном. Если этот парень попадает, то он доставляет тебе проблемы", - добавил Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Гвоздик рассказал о мести Бетербиеву за предыдущий бой 10-летней давности.

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