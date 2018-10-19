''Люблю Белью'': бывший тренер Усика выступил с заявлением

Бывший тренер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир назвал фаворита поединка украинца с Тони Белью. Известный тренер уверен в победе нашего спортсмена, невзирая на хорошее отношение к британскому боксеру.

"У Белью большой опыт, у него много жажды и желания. Он хороший мастер, сильный. Сильный психологически. Но Усик тоже психологически сильный. Белью хороший боец, я люблю его, но он не сможет его победить", - цитирует Башира Сегодня.

Джеймс Али Башир boxnews.com.ua

Американский специалист также сравнил британца и укранца в ринге.

"Белью приходит бороться, Усик приходит бороться. Просто мне кажется, Усик — лучший мастер в целом, по всем качествам. Мне тяжело выделить сейчас кого-то подобного в боксе. И это он еще не полностью реализовал свой потенциал. Он даже еще не на своем пике. Мы еще не видели лучшего Усика. Этот парень владеет всем. Уверяю вас, он знает что делает", - засыпал комплиментами украинца Башир.

Напомним, что поединок Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик добавил неожиданное условие в контракт о бое с Белью.