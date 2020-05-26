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26 мая • обновлено в 12:49
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"Лучше подходит": тренер Гассиева усомнился в успехе Усика в супертяжелом весе

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Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес заявил, что не верит в успех Александра Усика в супертяжелом весе из-за отсутствия нокаутирующего удара у украинца.

Напомним, что и Гассиев, и Усик перешли в более тяжелую весовую категорию, снова оказавшись в одном дивизионе.

"Хватит ли Усику сил, чтобы покорить супертяжелый дивизион? У него нет сильного удара. В этом весе у тебя должно быть то, что позволяет держать соперников на расстоянии", – цитирует слова Санчеса издание SkySports.

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Он выразил мнение, что Гассиев лучше подходит для супертяжелого дивизиона, чем украинец, но отметил, что Усик выглядел лучше в июле 2018 года, когда побил россиянина в их первом бою.

"Однозначно. Гассиев лучше подходит для этого дивизиона. Он убивал себя, чтобы сбросить массу для поединков в первом тяжелом весе. Но это не оправдание – Усик был сильнее в тот вечер. Мы с нетерпением ждем встречи с Александром в новом дивизионе", – добавил Санчес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший соперник Александра Тони Белью рассказал, кого из боксеров супертяжелого дивизиона не сможет побить украинец.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Мурат Гассиев Александр Усик
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