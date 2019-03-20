Луческу наехал на Лобановского и поплатился

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу возмутился 6-м местом Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров клубов от France Football. В топ-10 Луческу занял 41-ю строчку, Ковач – 43-ю.

Мирча Луческу

"В этом списке есть несколько тренеров из Восточной Европы. Я очень удивлен позицией Лобановского, ведь у него абсолютно не было никаких результатов за пределами Украины. Возглавлять этот рейтинг должен Ковач. Если вы заглянете на другие сайты, например сайт УЕФА, то увидите, что я занимаю второе место по трофеям", - заявил румын в интервью местной газете Telekomsport.ro.

Одно из ведущих спортивных изданий Румынии, Gazeta Sporturilor, тут же вышло с ответной публикацией, в которой признало, что в ОАЭ и Кувейте Лобановский действительно не снискал лавров. Однако при этом напомнило Луческу, что Лобановский выиграл два Кубка Кубков и один Суперкубок Европы, привел сборную СССР к "серебру" Евро-1988 и воспитал трех обладателей "Золотого мяча" – Блохина, Беланова и Шевченко, сообщает "Сегодня".

"5 причин, по которым тренер, которого критиковал Луческу, заслуживает места в топ-10", – так озаглавила свою статью Gazeta Sporturilor.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге топ-12 лучших тренеров, которым так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

Список составило авторитетное британское издание FourFourTwo.

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