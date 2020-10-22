Лопес вышел на бой с Ломаченко, имея три травмы

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) выходил на бой с украинцем Василием Ломаченко, имея несколько травм, сообщил менеджер боксера Дэвид Маквотер в интервью журналисту The Athletic Майку Коппинджеру.

У американца были травмированы запястье, плечо и лодыжка. Из-за этих повреждений боксер не мог совершать пробежки перед поединком и получать физиотерапевтические процедуры на запястье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко перенес операцию на плече после проигранного поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса.