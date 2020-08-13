Лопес согласился на бой с Ломаченко: названа новая дата боя

Теофимо Лопес принял условия боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко. Теперь ожидается, что он состоится 17 октября и будет транслироваться по ESPN.

"Ничего не закончено, пока не подписаны контракты. Я не пытаюсь быть паникером, но мы договорились с менеджером Лопеса Дэвидом Макуотером. Нам нужно подписать необходимые бумаги. Мы сделаем это завтра", – цитирует слова Арума издание ESPN.

Переговоры о проведении этого поединка усложнились из-за того, что на нем не смогут присутствовать болельщики. А отсутствие прибыли от продажи входных билетов плохо отразилось на гонорарах боксеров. Американец был недоволен предложенной ему суммой в 1,2 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко был готов отдать часть своего заработка за бой с Лопесом ради того, чтобы обеспечить проведение поединка.