Лопес: реванш против Ломаченко закончится моей победой в 100 случаях из 100

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что даже в случае организации реванша против Василия Ломаченко их поединок снова закончится его победой.

В интервью Брайану Кастеру на YouTube-канале Last Stand Podcast американский боксер поделился своим мнением о перспективах нашего соотечественника в легком дивизионе. Теофимо считает, что украинцу стоит опуститься во второй полулегкий вес (до 58,9 кг).

"Я думаю, Ломаченко показал, что может оставаться в легком весе (до 61,2 кг). Он встречался с топовыми боксерами, которые доминировали в дивизионе. Но что касается меня, то даже если бы мы организовали 100 реваншей, то все 100 из них остались бы за мной. Я думаю, что сейчас ему нужно вернуться во второй полулегкий вес, где он чувствует себя наиболее комфортно", – поделился своим мнением Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Теофимо Александр Фока заявил, что прежнего Ломаченко мы больше не увидим.