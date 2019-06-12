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/Новости бокса

Ломаченко установил необычный рекорд

8.8тЧитать материал на украинском

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко стал первым среди украинских спортсменов, кому удалось набрать 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.

На втором и третьем местах с большим отставанием расположились – полузащитник сборной Украины и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко (682 тысячи подписчиков) и боксер Александр Усик (670 тысяч).

Ломаченко показал свой трофей в Instagram

Ломаченко показал свой трофей в Instagram

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Восхитительная сестра Ломаченко похвасталась чувственной фотосессией

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченкопосле фантастической победы над Энтони Кроллой стал к себе привлекать еще больше внимания.

Видео с нарезкой его боев стало настоящим хитом в интернете. В ролик вошли все финты, обманки и трюки, которые использует украинец в битве со своими соперниками.

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Персоны
Василий ЛомаченкоАлександр ЗинченкоАлександр Усик
Теги
ФК Манчестер Ситисборная Украины по футболу
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Новикова Каролина
Новикова Каролина
Моя благoдарность тeм, кто показaл мнe прекрacный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/nuo7knq Прocтo пройдя пpоcтой опpoc полyчила пoчти полугодoвую зapплaту)) Пoльзуйтесь, пoкa eсть возмoжнocть=)
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