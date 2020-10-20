Ломаченко прервал самую длительную серию в мире бокса

Украинец Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу и впервые за 6 лет 3 месяца и 26 дней лишился чемпионского титула.

21 июня 2014 года наш соотечественник победил Гари Рассела-младшего и стал чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO. С тех пор он удерживал этот статус, меняя лишь пояса и дивизионы, и являлся обладателем самой длительной серии среди действующих чемпионов мира.

Как сообщает издание BoxingNewsOnline, теперь его место занял представитель Таиланда Ваенхонг Менайотин (54-0, 18 КО), который выступает в минимальной весовой категории и завоевал чемпионский титул в ноябре 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Ломаченко против Лопеса закончился победой Теофимо единогласным решением судей. Позже стало известно, сколько раундов выиграл Василий, и была опубликована печальная статистика ударов украинца.