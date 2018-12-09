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Ломаченко с нокдаунами победил в чемпионском бою

157.4тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO. Первый в карьере украинца объединительный бой прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109. При этом Василий дважды отправил соперника в нокдаун в 11-м раунде.

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Первый раунд прошел в "разведке" джебами. Украинец отдал оппоненту центр ринга, но никто серьезных ударов не наносил, лишь Лома смог донести левый боковой.

Во втором раунде уже Василий "танцевал" в центре, уверенно защищаясь "на рефлексах" корпусом, уходя от джебов и пытаясь подловить пуэрториканца. Раз за разом левые боковые достигали цели, "приземляясь" в голову длиннорукого Педрасы.

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В третьем отрезке Педраса поменял стойку на левостороннюю и старался встречать украинца, используя комбинации. Большие руки Хосе помогали больше отгонять Васю, чем наносить ему какой-то урон. Ломаченко смог в какой-то момент подловить оппонента и быстро сблизившись, провести эффектную тройку в голову.

Ломаченко с нокдаунами победил в чемпионском бою

Ломаченко - Педраса

Комбинационная работа помогала американцу иногда попадать по нашему боксеру. Было немного атак от Ломаченко, но большинство из них достигали цели. Идеальной выглядела защита украинского боксера: движения корпусом были идеальные. А на последних секундах три мощнейших удара прилетели в голову Педрасе.

Ломаченко с нокдаунами победил в чемпионском бою

Ломаченко - Педраса

Ломаченко с нокдаунами победил в чемпионском бою

Ломаченко - Педраса

В пятом раунде Василий прессинговал. В ответ Хосе пробовал работать по корпусу, сбивая дыхание. Наш боксер в концовке смог провести отличную комбинацию, прижав чемпиона WBO к канатам.

C шестой трехминутки Лома атаковал с двух рук и боковые один за одним доходили до цели. Педраса выглядел беспомощным и ничего не мог сделать в ответ. Была заметна очень большая разница в скорости.

Боксеру из Пуэрто-Рико необходимо было срочно что-то менять и он попытался в седьмом раунде перехватить инициативу, организовывая атаки в два-три удара. Ломаченко также увеличил количество комбинаций.

Ломаченко с нокдаунами победил в чемпионском бою

Ломаченко - Педраса

Ломаченко с нокдаунами победил в чемпионском бою

Ломаченко - Педраса

В восьмом раунде очень чувствовалось закрытая тактика Педрасы, который практически не вкладывался в атаку, уделяя большее внимание защитным действиям. Василий попробовал прижать Хосе к канатам, идеально просчитывая соперника и работая комбинациями.

Ломаченко получил очень неприятное рассечение над левым глазом, но оно ему явно не мешало дальше доминировать в ринге.

Анатолий Ломаченко просил своего сына не забывать про "нырки", "проверяя" печень у оппонента. На последних секундах правый снизу и левый в голове идеально приземлились в челюсть Педрасы.

В десятом раунде наш соотечественник не частил ударами, словно готовя атаку. Вместо этого Педраса неожиданно подловил украинца на контратаке.

Предпоследняя трехминутка началась с "фехтования" джебами от боксеров. За минуту до конца Василий устроил настоящий шторм, просто избивая соперника, который каким-то чудом удержался на ногах. Апперкоты один за одним заходили и Педраса угодил в нокдаун. Через секунду пуэрториканец встретил еще один и его спас лишь гонг.

Заключительный раунд Ломаченко пытался досрочно завершить бой, раз за разом отправляя двоечки по оппоненту. Несмотря на это, Педрасе удалось дотянуть до конца поединка.

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Напомним, что Василий Ломаченко получил титул WBA, победив 13 мая Хорхе Линареса. Для Василия этот бой станет возвращением в ринг после операции на правом плече — украинец получил травму во время битвы с венесуэльцем.

Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.

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Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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Комментарии
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69
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Комментарии на сайте не модерированы
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
ЛОМА - СУПЕР!
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1
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Московец Леонид
Московец Леонид
Оце козак,а не паРашні кізяки..!! Слава Україні..!!!!
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6
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Московец Леонид, украинский бокс лучший в мире, и да, Ломаченко крассава. ..на веке слава...!
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Молодець ,Вася ! Україна з тобою .
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