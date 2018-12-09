Ломаченко с нокдаунами победил в чемпионском бою

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO. Первый в карьере украинца объединительный бой прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109. При этом Василий дважды отправил соперника в нокдаун в 11-м раунде.

ВСЕ НОВОСТИ ПО БОЮ

Первый раунд прошел в "разведке" джебами. Украинец отдал оппоненту центр ринга, но никто серьезных ударов не наносил, лишь Лома смог донести левый боковой.

Во втором раунде уже Василий "танцевал" в центре, уверенно защищаясь "на рефлексах" корпусом, уходя от джебов и пытаясь подловить пуэрториканца. Раз за разом левые боковые достигали цели, "приземляясь" в голову длиннорукого Педрасы.

В третьем отрезке Педраса поменял стойку на левостороннюю и старался встречать украинца, используя комбинации. Большие руки Хосе помогали больше отгонять Васю, чем наносить ему какой-то урон. Ломаченко смог в какой-то момент подловить оппонента и быстро сблизившись, провести эффектную тройку в голову.

Ломаченко - Педраса

Комбинационная работа помогала американцу иногда попадать по нашему боксеру. Было немного атак от Ломаченко, но большинство из них достигали цели. Идеальной выглядела защита украинского боксера: движения корпусом были идеальные. А на последних секундах три мощнейших удара прилетели в голову Педрасе.

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

В пятом раунде Василий прессинговал. В ответ Хосе пробовал работать по корпусу, сбивая дыхание. Наш боксер в концовке смог провести отличную комбинацию, прижав чемпиона WBO к канатам.

C шестой трехминутки Лома атаковал с двух рук и боковые один за одним доходили до цели. Педраса выглядел беспомощным и ничего не мог сделать в ответ. Была заметна очень большая разница в скорости.

Боксеру из Пуэрто-Рико необходимо было срочно что-то менять и он попытался в седьмом раунде перехватить инициативу, организовывая атаки в два-три удара. Ломаченко также увеличил количество комбинаций.

Ломаченко - Педраса

Ломаченко - Педраса

В восьмом раунде очень чувствовалось закрытая тактика Педрасы, который практически не вкладывался в атаку, уделяя большее внимание защитным действиям. Василий попробовал прижать Хосе к канатам, идеально просчитывая соперника и работая комбинациями.

Ломаченко получил очень неприятное рассечение над левым глазом, но оно ему явно не мешало дальше доминировать в ринге.

Анатолий Ломаченко просил своего сына не забывать про "нырки", "проверяя" печень у оппонента. На последних секундах правый снизу и левый в голове идеально приземлились в челюсть Педрасы.

В десятом раунде наш соотечественник не частил ударами, словно готовя атаку. Вместо этого Педраса неожиданно подловил украинца на контратаке.

Предпоследняя трехминутка началась с "фехтования" джебами от боксеров. За минуту до конца Василий устроил настоящий шторм, просто избивая соперника, который каким-то чудом удержался на ногах. Апперкоты один за одним заходили и Педраса угодил в нокдаун. Через секунду пуэрториканец встретил еще один и его спас лишь гонг.

Заключительный раунд Ломаченко пытался досрочно завершить бой, раз за разом отправляя двоечки по оппоненту. Несмотря на это, Педрасе удалось дотянуть до конца поединка.

Напомним, что Василий Ломаченко получил титул WBA, победив 13 мая Хорхе Линареса. Для Василия этот бой станет возвращением в ринг после операции на правом плече — украинец получил травму во время битвы с венесуэльцем.

Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.