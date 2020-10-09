Ломаченко отреагировал на оскорбления Лопеса, сравнив Украину и США

Украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) признался, что не обращает внимания на оскорбления со стороны своего соперника по бою 17 октября Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

В то же время наш соотечественник отметил, что если бы это происходило в Украине, американский боксер мог бы получить в ответ.

"В Украине не так жестко с правилами и законами, как в США. Если ты говоришь что-то оскорбительное, тебя просто могут ударить в ответ. В Америке же ты не можешь так сделать, потому что тебя сразу заберут в полицию, ведь ты нарушил закон. Когда ты выходишь в ринг, то забываешь о своих словах, ты просто пытаешься драться. Так что для меня это просто слова", – сказал Ломаченко во время общения с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум объяснил, почему в контракте на бой Ломаченко – Лопес нет пункта об обязательном матче-реванше.