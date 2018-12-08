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Ломаченко отказался от супербоя: спортивные итоги 7 декабря

3.8тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сорвал овации в США, а чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Василий Ломаченко отказался от супербоя. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 7 декабря.

Кроме того, "Реал" собирается вернуть Лунина, а "Шахтер" добыл разгромную победу в последнем матче года в УПЛ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Василий ЛомаченкоАлександр УсикАндрей ЛунинТарас Степаненко
Теги
ФК ШахтерРеал Мадрид
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