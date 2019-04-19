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Ломаченко может провести бой с украинцем: названы условия

1.6тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Денис Беринчик, в случае победы над японцем Нихито Аракавой 20 апреля, сможет претендовать на бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

По словам промоутера Александра Красюка, возможность встретиться с обладателем пояса, другим украинцем Василием Ломаченко, только мобилизует его подопечного.

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"Если он успешно пройдет этого соперника, то поднимется к вершине рейтинга. Он проведет еще одну защиту WBO International. Наша цель – выходить на позицию обязательного претендента, и мы будем добиваться права биться с чемпионом. Если он станет официальным претендентом на бой с Ломаченко, это его также будет мотивировать. Чемпион мира – это то, к чему стремится каждый боксер, и то, ради чего он большинство времени проводит в тренировочном зале", – сказал Красюк в интервью Luckypunchnet.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал от Василия Ломаченко провести бой с первым номером рейтинга WBO Романом Андреевым либо освободить чемпионский пояс.

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Персоны
Василий ЛомаченкоДенис БеринчикАлександр Красюк
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Комментарии на сайте не модерированы
Соломко Олесь
Соломко Олесь
А шкода, що Лома не висунув свою кандидатуру в президенти України! Думаю, що його перемога була б гарантована. Особливо після "дебатів" на НСК Олімпійський!)))
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