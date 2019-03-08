Ломаченко — Кролла: букмекеры опубликовали унизительные котировки на чемпионский бой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) является абсолютным фаворитом боя против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).
Ломаченко — Кролла
Поединок, в котором украинец будет защищать титул WBA, пройдет в Staples Center в Лос-Анджелесе и будет показан на ESPN+.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла. Ориентировочное время начала — в субботу, 13 апреля, в 04:00 утра по киевскому времени.
Коэффициент на победу 31-летнего украинца составляет всего 1,01, тогда как унизительные котировки на триумф 32-летнего уроженца Манчестера равны 21,00.
Ничья в поединке также крайне маловероятна: коэффициент составляет 34,00.
Другая букмекерская контора также не верит в победу британского боксера.
Ломаченко рассчитывал объединить пояса в бое против Ричарда Комми, который завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, нокаутировав россиянина Ису Чаниева. Однако ганец получил травму и бой сорвался.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцем Мигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.
В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.
12 декабря Василий возглавил декабрьский рейтинг авторитетного спортивного журнала Sports Illustrated лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Ломаченко по итогам 2018 года занял первое место в рейтинге лучших боксеров планеты по версии портала Boxingtalk.
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