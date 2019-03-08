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Ломаченко — Кролла: букмекеры опубликовали унизительные котировки на чемпионский бой

55.6тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) является абсолютным фаворитом боя против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).

Ломаченко — Кролла

Ломаченко — Кролла

Поединок, в котором украинец будет защищать титул WBA, пройдет в Staples Center в Лос-Анджелесе и будет показан на ESPN+.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла. Ориентировочное время начала — в субботу, 13 апреля, в 04:00 утра по киевскому времени.

Коэффициент на победу 31-летнего украинца составляет всего 1,01, тогда как унизительные котировки на триумф 32-летнего уроженца Манчестера равны 21,00.

Ничья в поединке также крайне маловероятна: коэффициент составляет 34,00.

Ломаченко — Кролла: букмекеры опубликовали унизительные котировки на чемпионский бой

Другая букмекерская контора также не верит в победу британского боксера.

Ломаченко — Кролла: букмекеры опубликовали унизительные котировки на чемпионский бой

Ломаченко рассчитывал объединить пояса в бое против Ричарда Комми, который завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии IBF, нокаутировав россиянина Ису Чаниева. Однако ганец получил травму и бой сорвался.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
лома тоже вата
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