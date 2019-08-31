Ломаченко – Кэмпбелл: смотреть онлайн чемпионский бой

Украинский чемпион Василий Ломаченко в субботу, 31 августа, проведет объединительный бой с британцем Люком Кэмпбеллом.

На O2 Arena боксеры подерутся за пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), которые принадлежат украинцу, а также вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Новости Стало известно о подставе Ломаченко в бою с Кэмпбеллом

ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл. Ориентировочное начало – в 23:55 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ

Поболеть за нашего соотечественника у экранов телевизоров можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Интер".

Кроме того, бой увидят зрители российских каналов "Матч ТВ" и "Матч! Боец", американские ESPN и ESPN+, британский Sky Sports.

ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ

Явным фаворитом битвы в Лондоне считается украинский чемпион. Поставить на победу Ломаченко можно с коэффициентом 1,06.

Василий Ломаченко

Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех британского претендента достигают уровня 9,00.

ГОНОРАРЫ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ

Василий заработает за поединок в Лондоне гарантированные четыре миллиона долларов. Кроме того, украинцу достанутся отчисления от продаж трансляций, билетов и рекламы.

В свою очередь Кэмпбелл получит рекордные для себя 1,12 млн.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Василий Ломаченко, чемпион WBA и WBO в легком весе:

– Мне понравился тренировочный лагерь. Я готов на 100% и усердно тренировался. Мне это нравится. Я люблю бокс и тяжелую подготовку. На этот раз подготовка далась не слишком сложно. Не знаю почему, но это было легче, чем перед моим последним боем с Кроллой. Это будет очень непростой бой. Кэмпбелл умный и техничный боец, так что это будет очень интересный поединок. Возможно, он станет самым сложным в моей жизни.

Люк Кємпбелл

Люк Кэмпбелл, претендент:

– Я всегда говорил, что если ты хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших. Поэтому я здесь. Я не волнуюсь и думаю, что мне нужно делать. Я полностью сфокусирован на себе. Мне нужно показать настоящее шоу и переплюнуть самого себя, чтобы победить. Я готов это сделать.

ВЗВЕШИВАНИЕ

Василий Ломаченко, несмотря на значительную разницу в росте, оказался тяжелее своего соперника.

Украинец показал на весах 61,03 кг, а британский боксер завесил на 60,8 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед боем с Василием Ломаченко.

В свою очередь промоутер Боб Арум заявил о том, что украинец должен делать ставку на коммерческую составляющую бокса, что позволит ему увеличить суммы гонораров.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!