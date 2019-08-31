Ломаченко – Кэмпбелл: смотреть онлайн чемпионский бой

Украинский чемпион Василий Ломаченко в субботу, 31 августа, проведет объединительный бой с британцем Люком Кэмпбеллом.
На O2 Arena боксеры подерутся за пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), которые принадлежат украинцу, а также вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
ПРОМО БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл. Ориентировочное начало – в 23:55 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ
Поболеть за нашего соотечественника у экранов телевизоров можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Интер".
Кроме того, бой увидят зрители российских каналов "Матч ТВ" и "Матч! Боец", американские ESPN и ESPN+, британский Sky Sports.
ПРОГНОЗ НА ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ
Явным фаворитом битвы в Лондоне считается украинский чемпион. Поставить на победу Ломаченко можно с коэффициентом 1,06.
Василий Ломаченко
Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех британского претендента достигают уровня 9,00.
ГОНОРАРЫ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КЭМПБЕЛЛ
Василий заработает за поединок в Лондоне гарантированные четыре миллиона долларов. Кроме того, украинцу достанутся отчисления от продаж трансляций, билетов и рекламы.
В свою очередь Кэмпбелл получит рекордные для себя 1,12 млн.
СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ
Василий Ломаченко, чемпион WBA и WBO в легком весе:
– Мне понравился тренировочный лагерь. Я готов на 100% и усердно тренировался. Мне это нравится. Я люблю бокс и тяжелую подготовку. На этот раз подготовка далась не слишком сложно. Не знаю почему, но это было легче, чем перед моим последним боем с Кроллой. Это будет очень непростой бой. Кэмпбелл умный и техничный боец, так что это будет очень интересный поединок. Возможно, он станет самым сложным в моей жизни.
Люк Кємпбелл
Люк Кэмпбелл, претендент:
– Я всегда говорил, что если ты хочешь быть лучшим, нужно побеждать лучших. Поэтому я здесь. Я не волнуюсь и думаю, что мне нужно делать. Я полностью сфокусирован на себе. Мне нужно показать настоящее шоу и переплюнуть самого себя, чтобы победить. Я готов это сделать.
ВЗВЕШИВАНИЕ
Василий Ломаченко, несмотря на значительную разницу в росте, оказался тяжелее своего соперника.
Украинец показал на весах 61,03 кг, а британский боксер завесил на 60,8 кг.
Как сообщал OBOZREVATEL, британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед боем с Василием Ломаченко.
В свою очередь промоутер Боб Арум заявил о том, что украинец должен делать ставку на коммерческую составляющую бокса, что позволит ему увеличить суммы гонораров.
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