Ломаченко – Кэмпбелл: промоутер сделал важное заявление

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что его коллега Боб Арум поспешил сообщить о том, что переговоры закончены и контракт на бой между украинским чемпионом Василием Ломаченко и англичанином Люком Кэмпбеллом подписан.

Британец Эдди Хирн сообщил в комментарии ES News, что оба лагеря практически оговорили все условия соглашения и действительно планируют провести этот бой в конце лета, но пока преждевременно говорить со 100-процентной уверенностью, что этот поединок состоится.

Люк Кэмпбелл и Эдди Хирн

Напомним, что украинский чемпион Василий Ломаченко получил право провести объединительный бой за вакантный пояс лучшего в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Такое решение было принято комиссией WBC после рассмотрения заявки от претендентов на титул, который остался вакантным после отказа от него американца Майки Гарсии.

"WBC удовлетворил ходатайство Василия Ломаченко о борьбе за титул в легком весе. Официально назначен бой между обязательным претендентом Люком Кэмпбеллом из Великобритании и чемпионом WBO и WBА весовой категории Василием Ломаченко из Украины за вакантный пояс чемпиона WBC в легком весе", – говорится в резолюции совета, текст которой опубликован на официальном сайте организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко занял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Помимо нашего чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, в топ-10 по версии журнала The Ring также вошел еще один украинец — Александр Усик, владеющий тремя поясами в тяжелом весе (IBF, WBO и WBC), но уже готовый к выступлению в супертяжелой категории.

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