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12 июня • обновлено в 19:32
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Легендарный Костя Цзю включил двух украинцев в тройку лучших боксеров мира

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Легендарный российский боксер Костя Цзю назвал украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко одними из лучших в мире.

Экс-чемпион мира включил наших соотечественников в тройку сильнейших вне зависимости от весовой категории.

Александр Усик и Василий Ломаченко в тренировочном зале

Александр Усик и Василий Ломаченко в тренировочном зале

Корреспондент.net

"Два из них – это Ломаченко и Усик. И один кто-то из тяжей. Вот Тайсон Фьюри классно боксирует и выигрывает, но он мне не нравится как боксер. Его стиль мне не очень нравится. Необычный стиль для тяжа. Но он же выигрывает, причем выигрывает у очень хороших боксеров – Уайлдера просто уничтожил. Так что надо отдать ему должное", – цитирует Цзю "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Костя Цзю рассказал об уважении к Александру Усику из-за его пророссийских высказываний.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик Костя Цзю
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