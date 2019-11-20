"Кто он такой?" Ломаченко поставил на место американского чемпиона

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал решение присудить титул чемпиона WBC американцу Дэвину Хэйни (23-0, 15 КО).

"Кто такой Хэйни и кого он победил? Как он получил титул? Мы боксировали за него с чемпионами или претендентами. А он получил пояс просто потому, что его ему дали. И кричать о том, что ты чего-то достиг?" – заявил Василий в интервью на YouTube-канале LOMA Official TV.

Василий Ломаченко

Не оставил без внимания Василий и слова Хэйни о том, что тот считает себя сильнее и лучше украинского боксера.

"Не вопрос, я готов приехать и драться с кем и когда угодно. Без разницы", – сказал Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дэвин Хэйни с уверенностью заявил о своей готовности побить украинского чемпиона мира.

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