Крымский боксер, сбежавший в Россию, рассказал о поступке Усика

23-летний боксер-аматор из Крыма Глеб Бакши, победивший на ЧМ по боксу в Екатеринбурге, рассказал об отношениях с украинцем Александром Усиком.

"Я до сих пор представляю клуб "Таврия" и считаю Александра своим старшим товарищем, прислушиваюсь к его советам. Он поддержал меня перед полуфиналом, позвонил перед финалом и дал наставления, а потом поздравил с победой. Мы постоянно общаемся. Очень приятно, что человек с таким именем и регалиями не забывает свой город и своих ребят. У нас много именитых спортсменов. Мне приятно стать вторым чемпионом мира после Александра Усика в истории Республики Крым", – цитирует Бакши Newsru.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года украинский чемпион мира Александр Хижняк уверенно вышел в полуфинал турнира по боксу на II Европейских играх, в матче весовой категории до 75 кг со счетом 4:1 победив Бакши.

Этот успех нашего соотечественника вызвал настоящую истерику в России.

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