Комми - Бельтран: весь бой на видео

Ганский боксер Ричард Комми (29-2, 26 КО) защитил титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

На вечере бокса в Калифорнии 32-летний Комми победил мексиканского ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

В течение всего боя Ричард владел инициативой и три раза отправлял Бельтрана в нокдаун. После четвертого раза рефери остановил избиение. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этой встречи.

Изначально Ломаченко планировал провести объединительный бой с Комми 12 апреля, однако чемпион мира IBF повредил кисть и не восстановился до этой даты. Украинцу пришлось провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы, а бой с ганским боксером был отложен

Ранее тренер Ричарда Комми Андре Розье назвал своего подопечного главной угрозой для украинца Василия Ломаченко.

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