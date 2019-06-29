ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Комми - Бельтран: весь бой на видео

Комми - Бельтран: весь бой на видео
Встреча прошла при полном доминировании ганского боксера
538Читать материал на украинском

Ганский боксер Ричард Комми (29-2, 26 КО) защитил титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

На вечере бокса в Калифорнии 32-летний Комми победил мексиканского ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

В течение всего боя Ричард владел инициативой и три раза отправлял Бельтрана в нокдаун. После четвертого раза рефери остановил избиение. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этой встречи.

Новости
Ломаченко — Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя за три чемпионских пояса

Изначально Ломаченко планировал провести объединительный бой с Комми 12 апреля, однако чемпион мира IBF повредил кисть и не восстановился до этой даты. Украинцу пришлось провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы, а бой с ганским боксером был отложен

Ранее тренер Ричарда Комми Андре Розье назвал своего подопечного главной угрозой для украинца Василия Ломаченко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Ричард Комми
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel