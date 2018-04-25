Кличко показал, каким должен быть настоящий чемпион

Чемпион мира по версиям WBA/ WBО/IBO/IBF в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа восхитился украинцем Владимиром Кличко, назвав украинца примером для подражания.

"Он показал всем не только, как выиграть титулы в ринге, но и каким должен быть настоящим чемпион. Когда я анализирую как боксировали бывшие чемпионы мира, я всегда говорю: "Да, мне нравится, как двигались Льюис и Владимир Кличко. Но кроме всего прочего, они были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами. Все говорят, что братья Кличко скучно дрались? Так почему же их никто не победил?", — отметил Джошуа в интервью dailystar.co.uk.

Ранее сообщалось, что легендарный Владимир Кличко все же может провести матч-реванш с британцем Энтони Джошуа.