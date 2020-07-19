Виталию Кличко – 49: cамые мощные нокауты легендарного чемпиона

19 июля исполняется 49 лет легендарному украинскому боксеру, "вечному" чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а теперь "просто" мэру Киева Виталию Кличко.

Кличко-старший начал свою профессиональную карьеру в 1996 году и завершил ее в 2012-м. За это время провел 47 боев, проиграв всего в двух. 41 поединок из 45 Кличко завершил досрочной победой.

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Напомним, что свой последний поединок Виталий Кличко провел в сентябре 2012 года. В Москве на арене спорткомплекса "Олимпийский" украинец нокаутировал представителя Германии Мануэля Чарра (21-1-0, 11 КО).

Ранее Виталий Кличко показал, как вырос его младший сын Максим.