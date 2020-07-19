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Виталию Кличко – 49: cамые мощные нокауты легендарного чемпиона

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
2,0 т.
Виталий Кличко

Виталий Кличко празднует день рождения.

19 июля исполняется 49 лет легендарному украинскому боксеру, "вечному" чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а теперь "просто" мэру Киева Виталию Кличко.

Кличко-старший начал свою профессиональную карьеру в 1996 году и завершил ее в 2012-м. За это время провел 47 боев, проиграв всего в двух. 41 поединок из 45 Кличко завершил досрочной победой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться подборкой самых мощных нокаутов от знаменитого украинца.

Напомним, что свой последний поединок Виталий Кличко провел в сентябре 2012 года. В Москве на арене спорткомплекса "Олимпийский" украинец нокаутировал представителя Германии Мануэля Чарра (21-1-0, 11 КО).

Ранее Виталий Кличко показал, как вырос его младший сын Максим.

Виталий Кличко
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