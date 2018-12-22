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Как Беринчик избивал Кристобаля: лучшие моменты боя

1.7тЧитать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) эффектным нокаутом победил в бою против Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).

Поединок на арене ТРЦ "Терминал" в Броварах (Киевская область) завершилась в седьмом раунде. Наш соотечественник лишь в первом раунде демонстрировал невнятный бокс. В дальнейшем украинец владел полной инициативой и заслуженно завоевал чемпионский пояс WBO International.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие моменты этой встречи.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Беринчик перед боем с Кристобалем поразил зрителей неожиданным перфомансом. 30-летний уроженец Краснодона вышел на бой в образе компьютерного героя Супер Марио.

Персона
Денис Беринчик
Место
УкраинаБровары
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