Исторический боксерский бой завершился первым же ударом

Американский боксер Сэм Шьюмэкер нокаутировал бойца смешанного стиля (MMA) Эрика Приндла первым ударом в первом в истории поединке по боксу без перчаток.

Шьюмэкеру удался правый хук на 18-й секунде первого раунда, который и "потушил свет" для Приндла. Это был первый удар в поединке для обоих боксеров.

Легальный турнир по боксу без перчаток состоялся в США 2 июня. Правилами такого бокса не предусмотрена какая-либо защита костяшек рук. В событии приняли участие бойцы MMA и боксеры.

Your winner by “earth-shattering knockout,” the ring announcer said. Sam Shewmaker. 👀 #BareKnuckleFC #BareKnuckleBoxing pic.twitter.com/n4KTSDq5d5