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Исторический боксерский бой завершился первым же ударом

4.1тЧитать новость на украинском

Американский боксер Сэм Шьюмэкер нокаутировал бойца смешанного стиля (MMA) Эрика Приндла первым ударом в первом в истории поединке по боксу без перчаток.

Шьюмэкеру удался правый хук на 18-й секунде первого раунда, который и "потушил свет" для Приндла. Это был первый удар в поединке для обоих боксеров.

Легальный турнир по боксу без перчаток состоялся в США 2 июня. Правилами такого бокса не предусмотрена какая-либо защита костяшек рук. В событии приняли участие бойцы MMA и боксеры.

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Ранее OBOZREVATEL сообща, что знаменитый российский боец опозорился в домашнем поединке.

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Тема
MMA
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