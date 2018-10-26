''Хотел умереть'': Фьюри рассказал, как Кличко довел его до депрессии

Британский боксер Тайсон Фьюри тяжело пережил свою победу в бое против Владимира Кличко в 2015 году. Бывший чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring тяжелом весе находился в шаге от самоубийства.

"Я купил новый кабриолет Ferrari летом 2016 года. Я был на ней на шоссе, и я добрался до 190 миль в час и направился к мосту. Мне было все равно, я просто хотел умереть. Я не хотел жить, но когда направлялся к мосту, услышал голос, говорящий: "Не делай этого Тайсон, думай о своих детях, семье, твои сыновьях и дочери, растущих без отца", - рассказал боксер в интервью The Mirror.

Фьюри с горечью вспоминает то время, когда он медленно шел ко дну.

"Я ударился в алкоголь и наркотики, у меня была куча женщин на одну ночь. Когда спиртное выходило, становилось еще хуже и депрессия усугублялась", - рассказал о своем состоянии британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок Фьюри проведет против Деонтея Уайлдера 1 декабря в Лас-Вегасе.