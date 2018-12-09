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''Хочу еще'': Ломаченко прокомментировал победу над Педрасой

9.5тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко остался доволен своими действиями в бою с Хосе Педрасой, несмотря на то, что он прошел всю дистанцию в 12 раундов. Наш соотечественник отметил характер соперника, которому удалось выстоять после двух тяжелейших нокдаунов, а также заявил о желании взять еще два титула чемпиона мира.

''Хочу еще'': Ломаченко прокомментировал победу над Педрасой

"Он настоящий воин. Он проделал очень хорошую работу. Мое уважение ему и его команде. Я доволен своей работой, потому что я еще на шаг приблизился к своей мечте. Благодарю своих болельщиков за поддержку. Я хочу еще два пояса. В будущем году, возможно, удастся провести бой с Майки Гарсией", – сказал Василий в ринге.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко разгромно победил Хосе Педрасу единогласным решением судей – 119:107, 117:109, 117:109. Украинец объединил пояса чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

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Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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