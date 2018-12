''Хочу еще'': Ломаченко прокомментировал победу над Педрасой

Украинский чемпион Василий Ломаченко остался доволен своими действиями в бою с Хосе Педрасой, несмотря на то, что он прошел всю дистанцию в 12 раундов. Наш соотечественник отметил характер соперника, которому удалось выстоять после двух тяжелейших нокдаунов, а также заявил о желании взять еще два титула чемпиона мира.

"Он настоящий воин. Он проделал очень хорошую работу. Мое уважение ему и его команде. Я доволен своей работой, потому что я еще на шаг приблизился к своей мечте. Благодарю своих болельщиков за поддержку. Я хочу еще два пояса. В будущем году, возможно, удастся провести бой с Майки Гарсией", – сказал Василий в ринге.

"I want two more belts and maybe next year we can make a fight with Mikey Garcia."#LomaPedraza pic.twitter.com/EyUJJfMHOo