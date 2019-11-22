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22 ноября • обновлено в 12:23
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"Пояс-то остался": Гвоздик откровенно высказался после поражения от Бетербиева

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Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявил, что хочет вернуть себе чемпионский пояс после поражения от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

"Признаюсь, что зелененький пояс мне больше всего нравится. Конкретный приоритет… Я буду двигаться там, где есть возможность двигаться. Хочется быть чемпионом", – сказал Гвоздик в прямом эфире Instagram-канала Большой Куш.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

BBC

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Украинский боксер также поделился своими эмоциями от проигранного боя, сказав, что у него "присутствует эго", заставляющее его двигаться к новым победам и титулам.

"Пояс-то он остался, по сути. Но когда без титула, то как-то хуже. Веселее, когда ты чемпион. И восприятие людей совершенно другое, поэтому хочется вернуть это. Будет зеленый пояс – хорошо, какой-то другой – тоже здорово", – добавил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал причину поражения Александра Гвоздика в бою против Артура Бетербиева.

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Тема
WBC
Персоны
Александр Гвоздик Василий Ломаченко Артур Бетербиев
Место
Украина
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