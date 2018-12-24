Хабиб – Мейвезер: назван фаворит супербоя

Американский боксер Флойд Мейвезер считается явным фаворитом в потенциальном поединке против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Стороны бойцов ведут активные переговоры об организации боя по правилам бокса. Ожидается, что супершоу пройдет в России весной будущего года.

Хабиб Нурмагомедов и Флойд Мейвезер

Ставки на победу Мейвезера принимаются с коэффициентом 1,04. Ничейный исход оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех российского бойца достигают уровня 10,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Хабиба Нурмагомедова назвали гонорар, который бы хотели получить за реванш с ирландским бойцом Конором МакГрегором. При этом главной целью российского чемпиона является поединок против Мейвезера.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе.