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Гвоздик - Нгумбу: весь бой на видео

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Украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) успешно провел свою обязательную защиту титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

На вечере бокса в Филадельфии (США) наш соотечественник не испытал проблем с французом конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись этого боя.

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Напомним, что Гвоздик в своем крайнем бою 1 декабря завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде Адониса Стивенсона.

Сразу после завершения боя канадец был доставлен в госпиталь и введен в состояние искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг.

24 декабря стало известно, что Адонис Стивенсон вышел из комы, а уже 3 января канадский боксер впервые заговорил с врачами и родными.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Персоны
Александр ГвоздикДуду Нгумбу
Место
СШАФиладельфия
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