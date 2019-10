Гвоздик госпитализирован после боя с Бетербиевым

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после поражения россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF и WBC был госпитализирован в клинику Филадельфии.

Как сообщил комментатор ESPN Дэн Рафаэл это было это сделано в качестве меры предосторожности.

As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk.