Гвоздик госпитализирован после боя с Бетербиевым

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после поражения россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF и WBC был госпитализирован в клинику Филадельфии.

Как сообщил комментатор ESPN Дэн Рафаэл это было это сделано в качестве меры предосторожности.

As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk. — Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019

Отметим, что Бетербиев выбросил по украинцу 515 ударов, 161 из которых оказались точными (31,3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась в 10-м раунде техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

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