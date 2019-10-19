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19 октября • обновлено в 09:36
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Гвоздик госпитализирован после боя с Бетербиевым

Гвоздик госпитализирован после боя с Бетербиевым
Украинец был доставлен в одну из больниц Филадельфии
2.5т Читать материал на украинском

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после поражения россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF и WBC был госпитализирован в клинику Филадельфии.

Как сообщил комментатор ESPN Дэн Рафаэл это было это сделано в качестве меры предосторожности.

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Отметим, что Бетербиев выбросил по украинцу 515 ударов, 161 из которых оказались точными (31,3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась в 10-м раунде техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

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Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Артур Бетербиев Александр Гвоздик
Место
США Филадельфия
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70rus xxx
70rus xxx
Просто бой надо было заканчивать в середине 9-го раунда.Только чудо могло помочь Гвоздику выиграть.
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