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19 октября • обновлено в 09:01
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Гвоздик - Бетербиев: на момент остановки боя побеждал украинец

2.2т Читать материал на украинском

Украинский экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) побеждал по очкам на момент остановки боя против россияина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

До 10-го раунда харьковчанин лидировал на карточках двух судей со счётом 87-84 и 86-85. Третий у ринга отдавал предпочтение представителю Российской Федерации — 87-83.

Гвоздик - Бетербиев: судейские записки

Гвоздик - Бетербиев: судейские записки

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"Должен был кто-то уйти": Бетербиев поблагодарил Украину после победы над Гвоздиком

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в Филадельфии (США) и завершилась в 10-м раунде техническим нокаутом от россиянина

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

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Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
Место
США Филадельфия
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Интересные вы граждане, господа украинцы. Буквально недавно на обозе: "Тренер сборной Португалии нашел нелепую отмазку после поражения от Украины". Вам не кажется, что теперь у 404 нелепая отмазка? (При всём уважении к Гвоздику)
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Евгений Фокс
Евгений Фокс
Ватку избил чебурек. Абсолютно не интересно
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
В общем, Гвоздик выииграл, но лёжа))
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