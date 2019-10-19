Гвоздик - Бетербиев: на момент остановки боя побеждал украинец

Украинский экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) побеждал по очкам на момент остановки боя против россияина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

До 10-го раунда харьковчанин лидировал на карточках двух судей со счётом 87-84 и 86-85. Третий у ринга отдавал предпочтение представителю Российской Федерации — 87-83.

Гвоздик - Бетербиев: судейские записки

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в Филадельфии (США) и завершилась в 10-м раунде техническим нокаутом от россиянина

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

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