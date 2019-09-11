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11 сентября • обновлено в 22:32
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"Говорит х**ню": чемпион мира "наехал" на Тайсона Фьюри

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Чемпион мира в тяжелом весе WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис наехал на Тайсона Фьюри за его слова про предстоящий бой с Отто Валлином. Британец заявил, что будет драться в мексиканском стиле.

Энди Руис

Энди Руис

"Тайсон Фьюри говорит х**ню о том, что он представляет Мексику. Он даже не мексиканец, что это за х**ня? Будучи британцем, он не может заворачиваться в мексиканский флаг. Ему просто нужно остаться в своем ряду – помнить, откуда он. Он не должен представлять другую страну, к которой он не имеет никакого отношения", – сказал Руис в интервью talkSport.

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"Все они ублюдки": Тайсон Фьюри оскорбил Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри унизительно отозвался о шансах украинца Александра Усика победить его в бою.

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Тайсон Фьюри Энди Руис-младший
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