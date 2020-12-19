Головкин победил нокаутом в чемпионском бою и установил рекорд

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету и защитил чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе, побив достижение легендарного Бернарда Хопкинса, по числу успешных защит титула в рамках дивизиона (21).

Поединок прошел на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (Флорида, США) и завершился после седьмого раунда техническим нокаутом .

Поляк попытался с первых минут захватить инициативу, но как только казахстанец включил джеб, у Шеремета начались большие трудности. Уже под конец первого раунда Камил пропустил левый боковой, угодив в нокдаун.

Избиение претендента продолжилось и во второй трехминутке, которая снова завершилась нокдауном.

В ринге шел односторонний бой. В 4-м и 7-м раунде Головкин мощными ударами вновь отправил поляка на канвас. Перед 8-й трехминутки рефери остановил бой, посчитав, что Шеремета больше не может оказывать сопротивление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Головкин дважды встречался с Альваресом. В первом бою им не удалось выявить сильнейшего, а второй поединок закончился минимальной победой мексиканца по решению судей.

В 2019 году Головкин спорным судейским решением победил украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО).