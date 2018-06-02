Украинский боксер проиграл в чемпионском бою

Украинский боксер Роман Головащенко (19-1, 17 КО) не смог завоевать пояс чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе. На вечере бокса в столице Азербайджана 30-летний уроженец Немирова проиграл по очкам 26-летнему Кевину Лерене (20-1, 9 КО) из ЮАР.

Поединок начался в невысоком темпе, где оба спортсмена присматривались друг к другу. Ближе к концу раунда винничанин серией мощных боковых впечатал соперника в канаты.

Во второй трехминутке эффектный прессинг Головащенко заставил африканца спасаться в клинчах в надежде вымотать нашего соотечественника.

Роман Головащенко

В следующем раунде боксер из ЮАР "проснулся", воспользовался небольшой пассивностью украинца и несколько мощнейших ударов донес до цели.

В четвертой трехминутке ощущалось, что Роман физически уже немного подсел. Головащенко полностью закрылся за блоком, иногда теряя оппонента из вида. В концовке украинец пропустил серию неприятных "выстрелов" в голову и корпус.

В пятом раунде украинский боксер совсем потерял инициативу, пропуская очень быстрые серии от Лорены, который все больше и больше накручивал темп. За 10 секунд до конца Роман принял на себя "двойку", попал в нокдаун, но его спас гонг.

Ближе к концовке темп вновь упал, демонстрируя однообразный бокс с преимуществом Кевина. Спортсмену из Украины очень не хватало скорости, он пропускал быстрые удары соперника и редко доносил до цели свои.

В последних раундах Головащенко лишь изредка отмечался всплеском активности, большую часть времени проведя в защите.

В итоге все судьи отдали победу чемпиону из ЮАР: 115:112, 115:112, 116:111.

Напомним, что 3 марта Лерена победил по очкам нашего Дмитрия Кучера (24-3-1, 18 КО).