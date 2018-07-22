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"Герои - на фронте": вокруг триумфа Усика разгорелся правительственный скандал

6.9тЧитать новость на украинском

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины после победы над россиянином Муратом Гассиевым.

"Историческая победа нашего Александра Усика! Который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!" - написал Гройсман.

На инициативу премьера оперативно отреагировала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она назвала предложение Гройсмана популистским и заявила, что настоящие украинские герои воюют на Донбассе.

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"При всем уважении к нашим спортсменам и к их достижениям и победам ... все же считаю популистскими и непродуманными заявления о том, что победитель в спортивном поединке должен получить звание Героя Украины. Герои Украины - на фронте! Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве", - написала Геращенко.

"И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война и осознавало разницу между спортивными кумирами и Героями Украины. В последние четыре года это высокое звание было присуждено нашим воинам за героизм и мужество, многим - посмертно. Поэтому не стоит путать грешное с праведным, мешать все вместе, и заниматься демагогией на теме героев", - заявила она.

Другие пользователи сети также высказались против того, чтобы власть присвоила Усику звание Героя Украины. Они подчеркнули, что украинский боксер действительно провел выдающийся поединок, однако инициатива Гройсмана - "это перебор".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик одержал уверенную победу над Гассиевым, практически ничего не позволив продемонстрировать сопернику. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира, установив уникальное историческое достижение.

Персоны
Александр УсикИрина ГеращенкоВладимир Гройсман
Место
Украина
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Скорее Геращенко страдает популизмом. Да, "Герой Украины" - перебор, но надо четко оценивать, кто делает больше для имиджа страны: один гражданин, прославляющий её на весь мир и не получивший из бюджета ни копейки, или толпа чиновников, которые за бюджетные деньги проводят "дни Украины", где с такими же дармоедами жрут и пьют в кулуарах.
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