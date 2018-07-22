"Герои - на фронте": вокруг триумфа Усика разгорелся правительственный скандал

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины после победы над россиянином Муратом Гассиевым.

"Историческая победа нашего Александра Усика! Который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!" - написал Гройсман.

На инициативу премьера оперативно отреагировала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она назвала предложение Гройсмана популистским и заявила, что настоящие украинские герои воюют на Донбассе.

"При всем уважении к нашим спортсменам и к их достижениям и победам ... все же считаю популистскими и непродуманными заявления о том, что победитель в спортивном поединке должен получить звание Героя Украины. Герои Украины - на фронте! Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве", - написала Геращенко.

"И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война и осознавало разницу между спортивными кумирами и Героями Украины. В последние четыре года это высокое звание было присуждено нашим воинам за героизм и мужество, многим - посмертно. Поэтому не стоит путать грешное с праведным, мешать все вместе, и заниматься демагогией на теме героев", - заявила она.

Другие пользователи сети также высказались против того, чтобы власть присвоила Усику звание Героя Украины. Они подчеркнули, что украинский боксер действительно провел выдающийся поединок, однако инициатива Гройсмана - "это перебор".

Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає!

Запропоную Президенту присвоїти Олександру звання Героя України!

Слава Україні! Слава нашому Герою! pic.twitter.com/B2oyFhIx1F — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик одержал уверенную победу над Гассиевым, практически ничего не позволив продемонстрировать сопернику. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира, установив уникальное историческое достижение.