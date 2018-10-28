Где смотреть бой онлайн Усик - Белью: расписание трансляций

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) 10 ноября в поединке против Тони Белью (30-2-1, 20 КО) будет защищать титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO. Бой продет в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена".

Усик - Белью

Поединок Александр Усик – Тони Белью в Украине в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Ориентировочное начало боя 23:00 по киевскому времени.

Также поединок можно посмотреть на официальном интернет-трансляторе в Украине FightingVision.com.

Напомним, что ранее вышло фантастическое промовидео боя, в котором использовали музыку The Prodigy.

Как сообщал OBOZREVATEL Усик поставил Белью неожиданное условие перед поединком.