Где смотреть онлайн Деревянченко – Чарло: расписание трансляций чемпионского боя

Украинский представитель среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября проведет бой с американцем Джармеллом Чарло (30-0, 22 КО).

На кону будет стоять чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который принадлежит боксеру из США. Поединок пройдет в Анкасвилле (штат Коннектикут) на арене казино Mohegan Sun.

Поддержать нашего соотечественника можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Интер". Ориентировочное начало – в 05:00 утра в воскресенье, 27 сентября, по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры назвали Деревянченко аутсайдером поединка против Чарло.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист выиграл бой брутальным нокаутом на турнире, который прошел в Днепре.