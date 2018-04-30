Где смотреть Ломаченко – Линарес: расписание трансляций чемпионского боя

Украинский чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе Василий Ломаченко в субботу, 12 мая, выйдет в ринг против венесуэльца Хорхе Линареса. Наш спортсмен поспорит с соперником за титул лучшего по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Линарес. Ориентировочное время начала поединка – в 5:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 мая.

Увидеть очередной поединок Василия на профессиональном ринге можно будет в прямом эфире на телеканале "Интер". Показ будет сопровождаться традиционной для боев украинских боксеров аналитической студией.

Кроме того, трансляцию из Нью-Йорка запланировал российский канал "Матч! Боец", американский ESPN и британский BoxNation.

Отметим, что 32-летний Хорхе Линарес провел 47 боев на профессиональном ринге, одержав в них 44 победы (27 нокаутом).

Как сообщал "Обозреватель", Василий Ломаченко смачно подстебал Хорхе Линареса накануне чемпионского боя.