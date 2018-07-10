Гассиев открыл секреты подготовки боя с Усиком

Российский чемпион мира по версиям IBF, WBA Мурат Гассиев рассказал о подготовке к бою с чемпионом по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком.

По его словам, к важнейшей встрече он готовится так же, как и к любому другому бою, разве что корректировка идёт с прицелом под противостояние с левшой. Об этом тяжеловес рассказал сайту BoxingScene.

"В бою мне просто нужно быть Муратом Гассиевым и выложиться. Так что я не думаю о сопернике, а думаю о себе, своём мастерстве и кондициях", - цитирует Гассиева боксёрский ресурс.

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Также россиянин ответил на вопрос, счастлив ли он от того, что поединок было решено проводить в Москве.

"Я мог бы драться где угодно, но это решение стало плюсом для моей матери и брата, которым теперь будет легче увидеть поединок вживую. Уверен, что финал будет интересным и зрелищным для фанатов бокса во всем мире. И пусть победит сильнейший!”

В подготовительном лагере на озере Биг-Биэр (США) россиянин находится с 1 мая.

"Люблю тренироваться, люблю бокс. Всё своё время и душу вкладываю в этот спорт. Любимая часть работы - спарринги, они нравились ещё с детских лет, когда дрался на улице. Могу спарринговать каждый день множество раундов", - сказал Гассиев, добавив, что самое важное для спортсмена - это дисциплина, а затем идут правильное питание, сон и наличие мечты.

Мурат Гассиев

Напомним, что победитель боя 21 июля в Москве - финала Всемирной боксёрской суперсерии - станет первым бойцом, который соберёт полную коллекцию в крузервейте: пояса IBF, WBC, WBO, WBA и журнала The Ring.

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