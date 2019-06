Тайсон Фьюри скоростным нокаутом победил в чемпионском бою

Линейный чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) победил Тома Шварца (24-1, 16 КО) и завоевал титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

Бой на ринге Grand Garden Arena, Лас-Вегас, США, завершился техническим нокаутом во 2-м раунде.

Титул "линейный чемпион" является неофициальным и единственным в каждой весовой категории. Его можно добыть, лишь победив предыдущего линейного чемпиона, что Фьюри и сделал, сенсационно победив в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко.

Первый раунд прошел в своеобразной разведке. Британец держал соперника на дистанции, периодически "проверяя" его голову джебом.

Во втором раунде у Тайсона прошел мощнейший правый боковой в голову немецкого спортсмена, после чего линейный чемпион стал поясничать, улыбаясь и опуская руки. К концовке раунда Шварц пропустил прямой в голову и оказался в нокдауне.

Фьюри развил атаку, зажал в претендента в угол, и за 10 секунд до спасительного гонга рефери остановил бой.

The knockdown Fury gave Schwarz that he couldn't recover from.

Schwarz likely has a broken nose. Perfect performance.#FurySchwarz pic.twitter.com/uPz0Z12DZF