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Фьюри победил Шварца на церемонии взвешивания

Фьюри победил Шварца на церемонии взвешивания
Мероприятие прошло в Лас-Вегасе
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Британский супертяж Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) существенно перевесил интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Тома Шварца (24-0, 16 КО).

Церемония взвешивания прошла в Лас-Вегасе.

Весы под Фьюри показали 263 фунта (119,2 килограмма), в то время как вес непобедимого немца составил лишь 235 фунтов (106,5 килограммов).

При этом показатели Шварца оказались для него самыми большими в карьере. Его нынешний вес на 2-5 кг больше обычного боевого веса в последние четыре года (лишь перед одним поединком в 2017 году он весил почти столько же — 111 кг).

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Ориентировочное начало боя – в 06:00 утра воскресенья, 16 июня, по киевскому времени. Уже стало известно, какие телеканалы покажут этот поединок.

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Персоны
Том ШварцТайсон Фьюри
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