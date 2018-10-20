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''Это тупость'': Белью высказался перед боем против Усика

30.5тЧитать материал на украинском

Британский боксер Тони Белью раскритиковал антидопинговое агентство перед боем против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Соперник украинца возмутился тем, что его слишком часто проверяют на наличие в крови запрещенных препаратов.

"Похоже, там таким образом решили подшутить надо мной. У меня нет проблем, чтобы проходить пробы, это же тупость. Им нужно переделать систему. Я точно знаю, что других боксеров агентства проверяют не так часто, как меня. Я продолжаю оставаться чистым боксером на протяжении всего этого времени, но они уже несколько недель подряд нарушают мой сон", - цитирует Белью boxingnews.com.ua.

Тони Белью

Тони Белью

Новости
''Несет чушь'': Белью резко высказался об Усике

Напомним, что бой Александра Усика и Тони Белью состоится 10 ноября в Манчестере.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир признался, что симпатизирует британцу Тони Белью.

Персона
Тони Белью
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