''Это тупость'': Белью высказался перед боем против Усика

Британский боксер Тони Белью раскритиковал антидопинговое агентство перед боем против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Соперник украинца возмутился тем, что его слишком часто проверяют на наличие в крови запрещенных препаратов.

"Похоже, там таким образом решили подшутить надо мной. У меня нет проблем, чтобы проходить пробы, это же тупость. Им нужно переделать систему. Я точно знаю, что других боксеров агентства проверяют не так часто, как меня. Я продолжаю оставаться чистым боксером на протяжении всего этого времени, но они уже несколько недель подряд нарушают мой сон", - цитирует Белью boxingnews.com.ua.

Тони Белью

Напомним, что бой Александра Усика и Тони Белью состоится 10 ноября в Манчестере.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир признался, что симпатизирует британцу Тони Белью.