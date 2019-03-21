"Это слишком": Ломаченко назвал условие боя с чемпионом мира

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался о поединке против обладателя титула WBC в легком весе Майки Гарсии. На данный момент американец выступает в полусреднем весе и наш чемпион не желает к нему подниматься.

"Для того, чтобы поединок между мной и Майки состоялся, он просто должен спуститься в легкий вес и все. Для меня подыматься в весе – это слишком. Я не хочу этого делать. В легком весе я готов с ним сражаться. Но я не думаю, что он спустится. Думаю, он не хочет этого", - объяснил невозможность этого поединка Ломаченко в интервью Fight Hub.

Василий Ломаченко и Майки Гарсия Boxing Scene

Также украинский боксер высказался о поражении Гарсии в титульном бою против Эррола Спенса.

"Я думаю, что Спенс выиграл честно. Но в любом случае, это большой шаг для Майки. Я его уважаю", - поддержал своего возможного соперника Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий поединок украинца Василия Ломаченко состоится 12 апреля. Соперником нашего чемпиона будет обязательный претендент британец Энтони Кролла.

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