"Это однозначно!" Легендарный российский боксер восхитился Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе россиянин Костя Цзю отметил высокий уровень бокса в исполнении Александра Усика в финале Всемирной суперсерии (WBSS) с Муратом Гассиевым. По мнению знаменитого боксера, украинец уверенно победил благодаря своей любительской карьере.

"В бою сказался класс Усика. Гассиев не смог подстроиться, поменять план боя. Он был зациклен только на одном ударе. Надеялся просто попасть, не боксировал, не играл, не думал. У Усика хорошая любительская карьера и большой опыт, благодаря этому его уровень намного выше. Усик один из лучших сейчас, – это однозначно", – приводит слова Цзю Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что сказал Анатолий Ломаченко Александру Усику перед одним из раундов в бою с Гассиевым.