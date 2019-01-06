''Это дичь и чепуха!'' Заявление команды Усика опровергли

Промоутер Дэвид Хиггинс опроверг заявление Александра Красюка, что новозеландский экс-чемпион мира Джозеф Паркер отказался от боя с абсолютным чемпионом крузервейта Александром Усиком.
Александр Усик и Александр Красюк
"Никаких предложений о поединке между Усиком и Паркером к нам не поступало. То есть мы даже не обсуждали вероятность такого поединка. Паркер избегает боя? Вы это серьезно? Он не единожды доказал, что является тем парнем, который соглашается на все, даже самые сложные вызовы в мире. Почему бы ему отказываться от поединка против Усика? Однозначно, это какая-то дичь, какая-то чепуха!" - цитирует Хиггинса Vringe.com.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 июля минувшего года Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Украинец оказался сильнее соперника из РФ на записках всех трех судей – 119:109, 120:108, 119:109.
Уже в ноябре Усик отстоял все свои титулы, нокаутировав в восьмом раунде британца Тони Белью.
После этого боя украинский боксер объявил, что собирается перейти в супертяжи.
Планам украинца может помешать Всемирная боксерская ассоциация, которая обязала нашего боксера провести обязательную защиту титула против россиянина из Putin Team Дениса Лебедева.