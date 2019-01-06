''Это дичь и чепуха!'' Заявление команды Усика опровергли

Промоутер Дэвид Хиггинс опроверг заявление Александра Красюка, что новозеландский экс-чемпион мира Джозеф Паркер отказался от боя с абсолютным чемпионом крузервейта Александром Усиком.

Александр Усик и Александр Красюк Instagram

"Никаких предложений о поединке между Усиком и Паркером к нам не поступало. То есть мы даже не обсуждали вероятность такого поединка. Паркер избегает боя? Вы это серьезно? Он не единожды доказал, что является тем парнем, который соглашается на все, даже самые сложные вызовы в мире. Почему бы ему отказываться от поединка против Усика? Однозначно, это какая-то дичь, какая-то чепуха!" - цитирует Хиггинса Vringe.com.

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