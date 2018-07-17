Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Если бы в Киеве..." Гассиев высказался о бое с Усиком

Читать новость на украинском

Российский боксер Мурат Гассиев не придает значения слухам о возможной отмене боя с Александром Усиком в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). По словам чемпиона мира из РФ, подобные моменты характерны для этого вида спорта.

"В профессиональном боксе постоянно есть какие-то недопонимания и недочеты. Но, слава богу, мы с этим справились: соперник – здесь, я – здесь. Дело за малым – выйти в ринг", – сказал Гассиев во время открытой тренировки.

Новости
Российское СМИ запустило фейк про Усика перед финалом WBSS

Кроме того, он позитивно оценил перенос поединка из Саудовской Аравии. "Неважно, где боксировать, но для фанатов нужно выбирать такое место, куда можно легко добраться. Чтобы люди из Украины и России могли приехать и поболеть. Поэтому Москва – это хорошее место. Так же, думаю, если бы сделали бой в Киеве, туда бы попало много фанатов из России", – подчеркнул Мурат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку накануне финала WBSS.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" если бы сделали бой в Киеве, туда бы попало много фанатов из России" Ну да, особенно если учесть, как зигующее стадо реагирует на российский флаг
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Кастрюлев Мыкола, Согласен, перегнул он слегка.
Ответить
1
0

Наши блоги