Еле двигает руками: стало известно о состоянии нокаутированного Гвоздиком боксера

Подруга боксера Адониса Стивенсона, который попал в кому после нокаута от украинца Александра Гвоздика, рассказала, как проходит восстановление канадца.

"Он общается со мной. Если у него чешется нос, я помогаю ему с этим. Спрашиваю, хочет ли он этого, в ответ он слегка кивает головой утвердительно или отрицательно. Он может двигать руками. Но он может потратить энергию на целый день, если захочет коснуться своего лица. Но он узнает меня, что удивительно для меня. Я очень боялась, что он не узнает меня, когда выйдет из комы", - цитирует Симону Год boxingscene.com.

Симоне Год и Адонис Стивенсон Instagram

Симоне Год и Адонис Стивенсон Instagram

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