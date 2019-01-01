Еле двигает руками: стало известно о состоянии нокаутированного Гвоздиком боксера

Подруга боксера Адониса Стивенсона, который попал в кому после нокаута от украинца Александра Гвоздика, рассказала, как проходит восстановление канадца.
"Он общается со мной. Если у него чешется нос, я помогаю ему с этим. Спрашиваю, хочет ли он этого, в ответ он слегка кивает головой утвердительно или отрицательно. Он может двигать руками. Но он может потратить энергию на целый день, если захочет коснуться своего лица. Но он узнает меня, что удивительно для меня. Я очень боялась, что он не узнает меня, когда выйдет из комы", - цитирует Симону Год boxingscene.com.
Симоне Год и Адонис Стивенсон
Симоне Год и Адонис Стивенсон
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) нокаутировал Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.
Сразу после боя канадский боксер был доставлен в больницу. 40-летний Стивенсон был помещен в искусственную кому из-за кровоизлияния в мозг.
Спустя некоторое время Александр Гвоздик записал видеообращение, в котором поддержал Адониса.
23 декабря Симоне Год официально заявила о том, что боксер пошел на поправку.