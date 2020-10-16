Экс-соперник Кличко неоднозначно высказался о цвете кожи Джошуа

Бывший соперник Владимира Кличко Кубрат Пулев упомянул цвет кожи Энтони Джошуа перед чемпионским боем за титулы WBA, IBF и WBO, которыми владеет британец.

Как сообщает издание SkySports, болгарин обсуждал сильные стороны своего соперника, отметив мощный удар, который есть в арсенале Джошуа. Еще одним преимуществом Энтони, по словам Пулева, является его "загар".

"Бесспорно, он обладает невероятно мощным ударом. Другие его сильные стороны? Его загар лучше, чем мой", – сказал болгарский боксер.

Пулев является обязательным претендентом на пояс IBF после победы над Хьюи Фьюри в 2018 году. Изначально поединок между ними должен был состояться 20 июня, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Теперь Кубрат и Энтони подерутся в субботу, 12 декабря, в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пулев попал в секс-скандал, поцеловав журналистку Дженни Суше во время интервью, после чего она заявила, что собирается подать на него в суд. Позже в сети всплыло развратное видео, на котором журналистка исполняет эротический танец на коленях у одного из членов команды Пулева.