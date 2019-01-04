Экс-чемпион мира высказался о переходе Усика в супертяжи

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Пол Малиньяджи дал свой прогноз на переход украинца Александра Усика из первого тяжелого веса в хэвивейт.
Итальянский боксер оптимистично настроен по поводу смены весовой категории абсолютного чемпиона мира.
"Говорят, что он собирается перейти в хэвивейт. Я видел его лично, он не маленький. Возможно, он может немного заполнить супертяжелый дивизион. Он никогда не будет огромным супертяжем. Но я думаю, он сможет стать приличных размеров, чтобы конкурировать", - цитирует Малиньяджи BoxingScene.
Александр Усик
instagram.com/usykaa
Известный боксер уже подобрал Усику первых соперников.
"Наверное, вы хотите увидеть его с некоторыми тяжеловесами, которые немного меньше по размерам, но довольно мощные. Может быть, как Фрес Окендо или Карлос Такам или вроде того. Такие поединки покажут, как он будет выглядеть в этих боях, сможет ли он победить или сможет ли он выглядеть хорошо. Тогда уже можно будет судить, переходить ему в супертяжелый вес или вернуться в крузервейт", - поделился своим мнением итальянец.
Пол Малиньяджи
instagram.com/paulmalignaggi
Как сообщал OBOZREVATEL:
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик защитил все свои титулы в бою против Тони Белью 10 ноября в Манчестере. Украинец добыл непростую победу нокаутом.
После поединка наш боксер принял решение перейти в супертяжи. Собранные трофеи в крузервейте мотивируют его ставить перед собой новые цели.
Одним из вариантов продолжения карьеры Усика в первом тяжелом весе является поединок против непобежденного Андре Уорда. При этом на бой с американцем претендует не только украинский боксер.
Известный супертяж Тайсон Фьюри не видит будущего Усика в хэвивейте. Скандальный британец считает украинского боксера слишком маленьким для этой весовой категории.