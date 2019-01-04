Экс-чемпион мира высказался о переходе Усика в супертяжи

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Пол Малиньяджи дал свой прогноз на переход украинца Александра Усика из первого тяжелого веса в хэвивейт.

Итальянский боксер оптимистично настроен по поводу смены весовой категории абсолютного чемпиона мира.

"Говорят, что он собирается перейти в хэвивейт. Я видел его лично, он не маленький. Возможно, он может немного заполнить супертяжелый дивизион. Он никогда не будет огромным супертяжем. Но я думаю, он сможет стать приличных размеров, чтобы конкурировать", - цитирует Малиньяджи BoxingScene.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Известный боксер уже подобрал Усику первых соперников.

"Наверное, вы хотите увидеть его с некоторыми тяжеловесами, которые немного меньше по размерам, но довольно мощные. Может быть, как Фрес Окендо или Карлос Такам или вроде того. Такие поединки покажут, как он будет выглядеть в этих боях, сможет ли он победить или сможет ли он выглядеть хорошо. Тогда уже можно будет судить, переходить ему в супертяжелый вес или вернуться в крузервейт", - поделился своим мнением итальянец.

Пол Малиньяджи instagram.com/paulmalignaggi

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